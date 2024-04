Strade | da oggi al 6 maggio rimossi 564 cantieri Anas Puglia | previsto traffico intenso In occasione dei ponti festivi di primavera

(Di giovedì 25 aprile 2024) Di seguito un comunicato diffuso da: Piano di alleggerimento deiin vista deidi. Da giovedì 25 aprile 2024 a lunedì 6, Società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane, in previsione dell’incremento delsulla propria rete stradale e autostradale ha deciso di rimuovere 564, il 56 % del totale, con l’obiettivo di limitare disagi alla circolazione e garantire una viabilità più fluida. Sui restanti 459inamovibilihaper i giorni diun programma di percorsi alternativi per le tratte più critiche. Durante l’intero periodo sarà aumentata la sorveglianza e garantita la ...

