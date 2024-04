Ponti di primavera - piano Anas di viabilità | dal 25 aprile al 6 maggio stop a 564 cantier - il 56% del totale

Nonostante le temperature ancora fresche e le previsioni meteo non proprio favorevoli, gli italiani sono pronti a godersi i Ponti di primavera del 25 aprile e del 1° maggio. Sono quasi 16 milioni (15,9 per l’esattezza) i connazionali che hanno deciso di mettersi in viaggio, secondo le stime di ... (ilfattoquotidiano)

Roma, 24 apr. (askanews) – Con quasi 16 milioni di partenze tra il 25 aprile e il primo maggio gli italiani non mancano l’appuntamento con la primavera e i suoi ponti, spendendo complessivamente circa 5,5 miliardi di euro. Se poi il meteo si stabilizzasse, in particolare per quel 30% circa che ... (ildenaro)