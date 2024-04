Segreti - I fiumi oscuri della Storia | Le evoluzioni e gli sviluppi della gnosi - Ep 11

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il podcast ospita Marcello De Martino, studioso del linguaggio,e dell'esoterismo, per una discussione che attraversa le epoche, collegando la sapienza esoterica antica con le tradizioni occidentali e orientali. Si parte dalla curatela di De Martino del libro di Jocelyn Godwin sull'Illuminismo dei teosofi, per poi esplorare le origini dell'agnosticismo e il suo impatto sulla cabala ebraica secondo Sholem. Il viaggio prosegue con i cabalisti cristiani dell'umanesimo italiano, come PicoMirandola e Ficino, fino ad arrivare a figure chiaveRiforma e dell'Illuminismo, come Erasmo da Rotterdam e Newton. Il podcast illumina il lato meno noto di Newton, mostrando come il padrescienza moderna fosse anche ...