I segreti della storia Ecco ’Perugia Templare’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Sulle tracce del Templari, degli Ordini monastici e di unamisteriosa e avvincente durata meno di due secoli ma capace di lasciare segni profondi nell’immaginariosocietà occidentale.il filo conduttore di “Perugia templare. I luoghi degli ordini di Terrasanta”, lo speciale focus di due giorni che il Festival del Medioevo dedica alle vicende controverse dell’ordine dei cavalieri del Tempio, fondato nel XII secolo da Ugo di Payns per proteggere i pellegrini che si recavano in Terrasanta e poi diventato, nel giro di qualche decennio, un modello organizzativo per altri ordini monastico-militari. L’appuntanento è domani e sabato con lezioni di grandi ospiti all’Auditorium San Francesco al Prato e con visite guidate ai luoghi degli Ordini di Terrasanta. Protagonisti dell’evento sei tra i più qualificati studiosi ...