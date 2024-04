Seconda tappa Giro Romandia 2024 | Nys beffa Vendrame e si prende la maglia gialla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 25 aprile 2024) Terza vittoria in carriera per Thibaud Nys che, in occasione del primo arrivo in salita, valido per la,, la Friburgo-Salvan/Les Marecottes di 171 km, brucia l’italiano Andrea Verdrame e il campione israeliano Lukas Papp. Il corridore belga diventa così il nuovo leader della corsa elvetica: LA CRONACA Nys esono stati i protagonisti della fuga odierna insieme a Xandro Meurisse, Roger Adrià, Niklas Arndt, Sean Flynn e Xabier Azparren. In prossimità della salita finale, il gruppetto dei battistrada si è sfaldato, con Nys eche hanno preso il largo resistendo anche al ritorno di Plapp, uscito dal ...