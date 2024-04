Sebino Nela | Il Napoli deve fare il massimo nelle ultime gare Per un futuro serve un tecnico italiano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 25 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ difficile dire o capire se sarebbe meglio partire da zero o dalla Conference. Anche perché non so se in questo momento asi parla di ricostruzione o meno”. Queste le parole di, exe Roma, a Radio Marte nel corso di ForzaSempre. “Però una competizione europea è sempre importante. Adesso ilha queste5 partite e dovràquanti più punti possibile in modo da poter sperare in una coppa leggermente più nobile come l’Europa League. La Roma ha portato avanti una propria richiesta per completare quello che rimane della partita con l’Udinese e la Lega invece è rimasta legata al regolamento sentendo anche le altre società perché molte di esse non erano convinte e contente di ...