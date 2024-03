Sarri al Napoli con Tare ds | parola di Sebino Nela

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 17 marzo 2024) a Radio Rai. “Maurizioandrà ale potrebbe essere accompagnato da un direttore sportivo come Igli. Un amico nel mondo del calcio mi ha dato quest’informazione. Potrebbe essere una soluzione per De Laurentiis”. I due () non si sono affatto amati a Roma. L’eventuale ritorno dinon coglierebbe di sorpresa ilsta che ha già espresso la sua opinione in merito. Il ritorno diè l’ideale percittà immobile e De Laurentiis ormai piagnone come la piazza di Massimiliano Gallo per il Corriere del Mezzogiorno L’ipotetico ritorno diriporta alla memoria uno dei film involontariamente più tristi del cinema italiano: “Amici miei atto terzo”. Gli ...