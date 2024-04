Sciopero dei giornalisti Rai il 6 maggio Usigrai | Controlli asfissianti - vogliono ridurci a megafono del governo

(Di giovedì 25 aprile 2024) Dopo i comunicati per denunciare l’utilizzo della rete come “del” attraverso un “controllo asfissiante” sul personale dell’informazione, iRai hanno annunciato per il 6unoper il 6. A comunicarlo è il sindacato internospiegando in una nota che “l’incontro di raffreddamento con l’azienda si è risolto con un nulla di fatto, motivo per cui confermiamo il nostro stato d’agitazione”. Per questo, continua il testo, “sentita la commissione garanzia è stato proclamato unodi 24 ore con astensione dal lavoro dalle 5.30 di lunedì 6alle 5.30 di martedì 7”. E aggiunge però che “nel rispetto delle regole fissate dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge ...

Davanti al “controllo asfissiante sul lavoro giornalistico, con il tentativo di ridurre la Rai a megafono del governo, all’assenza dal piano industriale di un progetto per l’informazione della Rai e alle carenze di organico in tutte le redazioni”, ...

Cospito, pena definitiva: 23 anni di carcere per l’attacco alla caserma - Diventa definitiva la pena a 23 anni per l’anarchico Alfredo Cospito. Per la sua compagna, Anna Beniamino, la condanna è di 17 anni e 9 mesi di carcere. Lo ha deciso la Cassazione.ilmessaggero