TeleMeloni ha stufato Usigrai - i sindacati di viale Mazzini hanno indetto una giornata di sciopero per il prossimo 6 maggio

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 25 aprile 2024) Davanti al “controllo asfissiante sul lavoro giornalistico, con il tentativo di ridurre la Rai a megafono del governo, all’assenza dal piano industriale di un progetto per l’informazione della Rai e alle carenze di organico in tutte le redazioni”,ha proclamato unadi astensione dal lavoro. Ventiquattrore, dalle 5.30 di lunedì 6alle 5.30 di martedì 7, in cui gli aderenti al principale sindacato della Rai incroceranno le braccia per far sentire le proprie ragioni. Infatti, spiega, “l’incontro di raffreddamento con l’azienda si è risolto con un nulla di fatto, motivo per cui confermiamo il nostro stato d’agitazione”. Nel rispetto delle regole fissate dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullonei servizi pubblici essenziali, proseguono i ...