(Di giovedì 25 aprile 2024) Massimilianoun. "Anzi due". Tanto ha dichiarato nel corso della trasmissione ‘Ritmo di’ andata in onda martedì sera su Vera Tv, dopo aver precisato che erroneamente viene definito consulente della, ma non compare nell’organico della società. "Sono un supporto al presidente - ha specificato -.il prossimo anno non potràquello che ha fatto quest’anno perché ha un altro lavoro (è un agente sportivo, ndr). Massi ha tutta la mia stima per ciò che sta facendo per la, abbiamo ridato dignità al calcio a San Benedetto".con il ds De Angelis sono inevitabilmente finiti nell’occhio del ciclone, ora che il campionato è oramai andato e che ...

Samb , tutto da rifare. La reazione ai due insuccessi con L’Aquila e Campobasso che si auspicava, ad Ascoli, contro l’Atletico, non c’è stata. E questo non stupisce. L’opaca prestazione della squadra di Lauro contro la formazione di Seccardini, è ...

samb, fanesi pronto a fare un passo indietro - L’ex attaccante spiega: "Massi ha tutta la mia stima, ma l’anno prossimo non potrò fare quello che ho fatto perché ho un altro lavoro" ...ilrestodelcarlino

In casa rossoblù. samb in caduta libera: nel mirino ci sono fanesi e De Angelis - La samb ha subito un terzo ko consecutivo, portando all'esonero di Maurizio Lauro. La squadra in caduta libera necessita di riflessioni profonde per la prossima stagione.ilrestodelcarlino

Dirigenza schizofrenica, mercato insulso: De Angelis e fanesi, quando un passo indietro - SERIE D - Circo samb, esonero bis per Lauro. Spogliatoio spaccato, scelte errate a dicembre. Solo l'allenatore ha pagato per tutti La commedia dell'arte è una forma di spettacolo nata in Italia nel XV ...youtvrs