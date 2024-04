Salvini onora il 25 aprile | Governo antifascista - mi sembra evidente | GUARDA

Salvini : “Europee fondamentali ma nessun riassetto di governo” ROMA – “Sarà un voto fondamentale per il futuro dell’Europa. Al governo non cambierà nulla. Non penso che ci sarà nessun riassetto. È un voto fondamentale per il modo di vivere e di lavorare di chi è davanti al televisore. Qua non sarà un voto ...

Salvini - Europee fondamentali ma nessun riassetto di governo "Sarà un voto fondamentale per il futuro dell'Europa. Al governo non cambierà nulla. Non penso che ci sarà nessun riassetto. È un voto fondamentale per il modo di vivere e di lavorare di chi è davanti al televisore. Qua non sarà un voto ideologico, ...