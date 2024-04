Alis - al Consiglio direttivo anche Salvini | Dal Governo impegno a sostenere le imprese della logistica

(Di mercoledì 24 aprile 2024) “In un momento in cui il settore del trasporto econtinua ad essere profondamente colpito dalle conseguenze generate da guerre e crisi internazionali, come quella del Mar Rosso, abbiamo colto l’occasione per confrontarci con il ministro sulle urgenze e sulle situazioni di difficoltà che leitaliane stanno fronteggiando”. Così il presidente di, Guido Grimaldi, aldel gruppo, che si è concluso con un intervento del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo. “Partendo dal presupposto che siamo tutti a favore di una vera transizione ecologica e digitale, abbiamo consegnato al ministro un documento contenente cinque punti ritenuti prioritari per il settore: investimenti pubblici per garantire ...

(Adnkronos) – "Il bilancio dell’edizione 2024 di LetExpo è estremamente positivo . Fin dalla prima giornata la partenza è stata importante e imponente, grazie alla partecipazione di oltre 25.000 persone. Agli oltre 400 espositori allestiti in questi giorni si aggiungono le numerose presenze ... (periodicodaily)

Verona, 15 mar. – (Adnkronos) – “Il bilancio dell?edizione 2024 di LetExpo è estremamente positivo . Fin dalla prima giornata la partenza è stata importante e imponente, grazie alla partecipazione di oltre 25.000 persone. Agli oltre 400 espositori allestiti in questi giorni si aggiungono le ... (calcioweb.eu)

Autista di bisarca, all’Adsp l’open day “Drive the Future” organizzato da Automar e alis - L’incontro che ha visto la collaborazione con alis, (Associazione di logistica dell’intermodalità sostenibile) dal titolo “Drive the future: diventa un autista e mettiti alla guida del tuo destino” ...trcgiornale

alis: il ministro Salvini partecipa al consiglio direttivo, rinnovando massimo impegno del governo per i trasporti e la logistica - “ Ringrazio davvero il Ministro Matteo Salvini per essere intervenuto oggi al nostro Consiglio direttivo nella sede nazionale di alis. L’incontro odierno ha rappresentato l’occasione per ripercorrere ...informatorenavale

Trasporti, Grimaldi: "Grazie a Salvini per aver partecipato al consiglio direttivo di alis" - “Ringrazio davvero il Ministro Matteo Salvini per essere intervenuto oggi al nostro Consiglio direttivo nella sede nazionale di alis. L’incontro odierno ha rappresentato l’occasione per ripercorrere l ...adnkronos