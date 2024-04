Replica La Promessa in streaming puntata del 25 aprile 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 25 aprile 2024) Quadruplo appuntamento oggi giovedì 25, con la soap spagnola La. Ecco iper rivedere gli episodi trasmessi da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui. Maria dice a Salvador di voler rimandare le nozze per via dei traumi subìti in guerra che lo hanno cambiato, e gli chiede di comunicarlo con lui al resto della servitù. Pia è spaventata da Gregorio perché ha trovato la cicuta nascosta nella camera che condivide con lui. Nonostante Jana noti la sua inquietudine, Pia non ne vuole parlare. Lorenzo fa pressioni per avere la sua parte delle terre, mentre Catalina fa resistenza. Fernando e Margarita spiegano ad Alonso che Martina avrebbe ...