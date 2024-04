La Promessa - ecco come e dove vedere la replica delle puntate

(Di giovedì 25 aprile 2024) Vanno in onda quotidianamente ledella soap di origine iberica, La, che ormai da qualche anno coinvolge i telespettatori con le sue vicende. Ambientata nella Spagna del primo Novecento, vede al centro della trama la protagonista Jana Expòsito, che persegue l’obiettivo di risolvere il mistero sul rapimento del fratello e la morte della madre. A fare da cornice, il meraviglioso Palacio El Rincòn, uno storico edificio di fine XIX secolo situato nella città di Aldea del Fresno, nelle vicinanze di Madrid. L’appassionante puntata di oggi della soap può essere vista tramite tv, ma per chi nonsse avere la possibilità di seguirla in diretta, resta comunque l’opzionerepliche. Sono diverse le modalità offerte da Mediaset per riil video completo della puntata di ieri e di oggi ...

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di oggi 24 aprile 2024 . Continua a leggere>>

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di oggi 25 aprile 2024 . Continua a leggere>>

La promessa, anticipazioni finale della seconda serie: Manuel e Jana costretti a lasciarsi - Perché l'uomo conserva quello scatto e cosa c'entra con la donna A quel punto Jana deciderà di interrogarlo per scoprire come stanno le cose e l'uomo confesserà di essere il suo vero padre. Nel ...

Continua a leggere>>

Isola, salta la puntata di giovedì. L'annuncio in diretta: ecco quando ritornerà e cosa andrà in onda al suo posto - «L'Isola dei Famosi non andrà in onda giovedì, ci vediamo direttamente lunedì prossimo». Cambio programmazione per il reality di canale 5 con l'annuncio ...

Continua a leggere>>

Perché Uomini e Donne oggi, 25 aprile, non va in onda: il motivo - Perché Uomini e Donne oggi, 25 aprile, non va in onda: il motivo del cambio di programma su Canale 5. Tutte le informazioni nel dettaglio ...

Continua a leggere>>