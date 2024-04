F1 - Newey lascia la Red Bull a fine stagione La Ferrari alla finestra

(Di giovedì 25 aprile 2024) Secondo la BBC il progettista responsabile dei tanti trionfi della Redavrebbe annunciato l'intenzione dire a. Nonostante un'offerta dell'Aston Martin, laè la favorita per acquisirne i servigi. Il caos nel team potrebbe indurre all'addio Verstappen, corteggiato dMercedes

Roma, 25 aprile 2024 – Il genio della Formula 1 non sarà a più al servizio del Toro. Un altro scossone per il mondo Red Bull: Adrian Newey, sarebbe pronto a lasciare il team campione del mondo dopo le controversie che hanno coinvolto un altro pilastro della squadra: Chris Horner. La notizia

