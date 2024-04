Rai - sciopero dei giornalisti il 6 maggio Usigrai | Controllo asfissiante sul nostro lavoro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Roma, 25 aprile 2024 –di 24 ore deiRai dalle 5.30 di lunedì 6alle 5.30 di martedì 7. Lo annuncia l', spiegando la conferma dello stato di agitazione visto che "l'incontro di raffreddamento con l'azienda si è risolto con un nulla di fatto". Tra i motivi dell'astensione – dice l'Esecutivoin una nota – ci sono "ilsulco, con il tentativo di ridurre la Rai a megafono del governo, l'assenza dal piano industriale di un progetto per l'informazione della Rai, le carenze di organico in tutte le redazioni, il no dell'azienda ad una selezione pubblica per, la mancata sostituzione delle maternità, la disdetta dell'accordo sul ...