Quasi orfano - film su Rai1 | tram - attori e cast

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 25 aprile 2024) Questa sera, giovedì 25 aprile 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su, va in onda il, commedia italiana del 2022 diretta da Umberto Carteni, remake delfrancese Ti ripresento i tuoi. Vediamo insiemea,per decidere se vale la pena vederlo.a Valentino (Riccardo Scamarcio) e Costanza (Vittoria Puccini) sono una coppia affermata nel mondo del design a Milano. Valentino, di umili origini pugliesi, ha troncato i legami con la sua numerosa e caotica famiglia, inventandosi un passato daper nascondere le sue umili origini. Quando però l’agriturismo della sua famiglia è sul punto di fallire, il fratello Nicola (Antonio ...