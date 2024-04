Quasi orfano - il film con Riccardo Scamarcio stasera in tv | trama e cast

“Fabbricante di Lacrime” è il film più visto al mondo su Netflix - la prima volta per una produzione italiana Il film “Fabbricante di Lacrime” diretto da Alessandro Genovesi e tratto dall’omonimo best-seller di Erin Doom, è il più visto al mondo, un primato mai raggiunto in precedenza da una produzione italiana. La pellicola, girata in Italia, ma ...

