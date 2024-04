Quanto costa comprare casa vicino al Colosseo? La tabella dei prezzi al mq

Fano aggressione in piazza Andrea Costa a Fano , le indagini si allargano. Ieri l?udienza di convalida per l?arresto di un 28enne egiziano avvenuto nel quartiere di Sassonia. Gli... Continua a leggere>>

Una piazza colma di bare. A Roma, in piazza del Popolo, sono state posizionate 1040 casse da morto. Una per ogni vittima sul lavoro. L'iniziativa è stata organizzata dalla Uil per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica su una tragedia quotidiana, in questo modo, infatti, l'Unione Italiana ...

Continua a leggere>>