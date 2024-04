Fano, aggressione in piazza Costa: blitz in casa, preso un egiziano ma l'arresto non è stato convalidato. Ecco perché - Fano aggressione in piazza Andrea Costa a Fano, le indagini si allargano. Ieri l’udienza di convalida per l’arresto di un 28enne egiziano avvenuto nel quartiere di Sassonia.corriereadriatico

aggressione in centro storico, il sindaco Seri: «Episodio subito risolto, Fano resta una città sicura» - Fano «Innanzitutto vorrei evidenziare - dichiara il sindaco Massimo Seri - che Fano non è il Far West, ovviamente non vanno sottovalutati episodi di violenza come quelli di sabato, ...corriereadriatico

Porto Recanati, aggredisce un'altra donna e fugge in monopattino: identificata dai carabinieri - Una 48enne è stata colpita, forse con un coltello, da una giovane, di 25 anni. La vittima è stata portata all'ospedale di Civitanova: prognosi di venti giorni. All'origine del gesto, vecchi dissapori ...rainews