Psg - Skriniar | Mbappé e Dembelé i due migliori giocatori al mondo in questo momento

(Di giovedì 25 aprile 2024) Dopo la vittoria per 4-1 sul campo del Lorient, il difensore del Psg Milanha parlato coi giornalisti in zona mista: “Non credo che sia stata la nostra migliore prestazione, perché sullo 0-2 avremmo potuto controllare meglio la partita. Abbiamo perso troppi palloni facili oggi ma sappiamo che davanti siamo molto forti. Penso che inabbiamo i due idelcomee Dembélé, quindi siamo contenti per la vittoria. Conosciamo le loro qualità, aiutano sempre la squadra i loro obiettivi, con le loro azioni, con tutto ciò che fanno, è facile giocare con loro“. SportFace.