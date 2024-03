L’Equipe svela la classifica degli stipendi mensili della Ligue 1 | Mbappé imbarazzante | Skriniar davanti a Donnarumma

(Di giovedì 21 marzo 2024) Nelle prime 10 posizioni ci sono solo giocatori del Paris Saint Germain. Ea tutti, con un distacco impressionate, c’è lui: Kylian. Il quotidiano sportivo francesehato lalordi1. La stella del calcio mondiale guadagna una cifra: 6 milioni di euro al mese, solo dio. Oltre cinque volte in più dei suoi compagni di squadra Dembélé e Marquinhos, che vantano un’entrata mensile dal Psg di 1,12 milioni lordi. Non se la passa male nemmeno Milan: la sua fuga dall’Inter è stata ben remunerata dai parigini, che gli garantiscono 1,1 milioni al mese. Il difensore guadagna ...

