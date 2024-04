Gaza - Erdogan vede capo politico di Hamas | Israele pagherà prezzo oppressione

L'incontro del presidente turco con Ismail Haniyeh: "Discusse misure per assicurare una fornitura ininterrotta aiuti e pace equa e duratura". Israele intensifica raid su Rafah Il presidente turco ... (sbircialanotizia)

Erdogan: "Palestinesi siano uniti" - 19.00 Erdogan: "Palestinesi siano uniti" Il presidente turco Erdogan ha lanciato un appello all'unità dei palestinesi, dopo l'incontro con il leader di Hamas Haniyeh, a Istanbul. "La risposta più for ...televideo.rai

Guerra in Medio Oriente, tutte le notizie - Sul conflitto in Medio Oriente l'Iran anche oggi è tornata a minimizzare l'attacco ad una base militare di Isfhan nella mattina del 20 aprile 2024. Le armi non erano droni ma più simili giocattoli, ...tg.la7

Bombardata base militare filo-iraniana in Iraq, un morto e 8 feriti. Erdogan-Haniyeh: palestinesi uniti contro Israele - Un «bombardamento» ha centrato ieri sera una base militare nell'Iraq centrale che ospita truppe dell'esercito ed ex paramilitari filo-iraniani di Hachd al-Chaabi, integrati ...ilmattino