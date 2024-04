Presunti abusi - padre Zanotti a processo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024) Era presente anche l’imputato,Antonio, 75 anni. Deve rispondere di presunta violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti di un ospite della comunità Oasi 7 di Antegnate, nella Bassa. È stato in carcere, poi ai domiciliari (considerato anche il suo stato di salute) dove ha scontato una pena definitiva (4 anni) per truffa dell’accoglienza dei migranti. Ora è di nuovo in tribunale per un’accusa più grave. Siede accanto al suo difensore, avvocato Ramona Giobbi. Ogni tanto, durante la deposizione dei due testi sentiti ieri, prova a intervenire. Ripreso dal presidente del collegio, Ingrascì (a latere le colleghe Garufi e Mazza)si fa il segno della croce come a dire non parlo più. La violenza sessuale di cui è chiamato a rispondere è quella ai danni di un ospite della comunità Oasi, arrivato a ...