Prato - folla in piazza per il 25 Aprile

(Di giovedì 25 aprile 2024), 252024 – Tantissimi cittadini indelle Carceri e indel Comune oggi per partecipare alla manifestazione del 25. Dopo la deposizione della corona di alloro al monumento ai Caduti, indel Comune sono intervenuti la presidente dell'Anpi provinciale Angela Riviello e il sindaco di. Come in gran parte delle città italiane, anche ail primo cittadino ha letto il monologo che Antonio Scurati avrebbe dovuto leggere ieri sera alla trasmissione "Che Sarà" sulla Rai ma che Scurati non ha potuto pronunciare. Come ha sottolineato Biffoni, "non ho paura del ritorno del fascismo, però questi sono segnali inquietanti, sono segnali che fanno paura. Sono segnali che ci devono ricordare che la guardia va sempre ...

Bergamo. momenti di tensione poco prima delle 11.30 in piazza Vittorio Veneto , punto d’arrivo del Corteo organizzato in occasione del 25 Aprile . Il serpentone partito alle 10 da piazza le Marconi circa un’ora più tardi è arrivato di fronte al palco ...

“ vogliamo riprenderci questa piazza e riprenderla sul serio, non in modo performativo. Per questo abbiamo deciso di organizzare un momento di lotta che si terrà in piazza Duomo alle 13:30?. Lo annunciano a Radio Onda d’urto i giovani palestinesi e ...

Milano , 25 Aprile 2024 – “Vogliamo riprenderci questa piazza e riprenderla sul serio, non in modo performativo per questo abbiamo deciso di organizzare un momento di lotta che si terrà in piazza Duomo alle 13:30”: così hanno spiegato a radio Onda ...

25 aprile,corteo Anpi Roma a Porta san Paolo: "ora e sempre Resistenza" - Scandendo questo slogan ed al suono dei canti partigiani e di "Bella Ciao" il corteo dell'Anpi è arrivato in piazza di porta San Paolo, a Roma, per le celebrazioni della festa di liberazione dal ...notizie.tiscali

25 aprile: a Cagliari oltre 2mila persone in piazza - Sono circa duemila le persone che si sono radunate in piazza Garibaldi a Cagliari per celebrare il 25 aprile, il giorno della Liberazione dal nazifascismo.unionesarda