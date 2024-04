Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli - venti anni insieme | la scintilla al Grande Fratell - la famiglia e il desiderio di un terzo figlio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024) Sondrio, 20 aprile 2024 –a Matilda e Tancredi,sono tornati sul canale dove si sono incontrati vent’fa, diventando quelli che oggi conosciamo. I due ex gieffini, che parteciparono all’edizione 2004 del reality show, sono la coppia più longeva del programma e nell’ultima puntata di Verissimo si sono raccontati a Silvia Toffanin in una lunga intervista. Le rivelazioni di"Quellisono stati 20densi ma io l'avevo capito da quel giorno in confessionale che lei poteva essere la donna della mia vita. Poi alo conosci subito i difetti dell'altro e una volta visti quelli, è ...