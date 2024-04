Bce | se calo inflazione continua appriorato smorzare freno tassi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 aprile 2024) Roma, 11 apr. (askanews) – La Banca centrale europea ha confermato come da attese idi interesse ufficiali per l’area euro, ma ha contestualmente lanciato un nuovo esplicito segnale sul suo orientamento a operare un taglio a breve termine. Se l’continuerà a convergere stabilmente verso l’obiettivo del 2% “sarebbe opportuno (appropriato, in inglese) ridurre l’attuale livello di restrizione della politica monetaria”, recita il comunicato diffuso al termine del Consiglio direttivo. Una formula interpretabile come una conferma dei propositi di un taglio a giugno. La conferenza stampa esplicativa della presidente, Christine Lagarde, ha offerto pochi spunti supplementari, più che altro in chiave restrittiva. Sui“non ci stiamo impegnando preventivamente su un percorso specifico”, ha puntualizzato. Elemento che da ...