Piero Pelù | | Mi sto facendo aiutare per curare la depressione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ammettere di non stare bene non è mai semplice, spesso lo è ancora di più quando si tratta di parlare espressamente di un problema di salute mentale. In casi simili si arriva a vergognarsi e pensare di non essere all’altezza degli altri, per questo si tende a restare in silenzio per timore dei giudizi altrui. Quando a uscire allo scoperto è un personaggio famoso non può che essere un segnale importante, che può spingere chi vive la stessa sensazione a non sentirsi “diverso” o inferiore, magari anche a chiedere aiuto se non lo ha ancora fatto. Questa volta a dire apertamente quello che gli sta accadendo è uno che ha sempre dato l’idea di essere forte e duro, anche se evidentemente non è sempre così:. A breve, il 7 giugno 2024, uscirà il nuovo album del cantante, seguito dalla ripresa dei suoi concerti (il 29 giugno), momento a cui lui tiene n ...