Pierò Pelù nuovo consulente artistico del Teatrodante | Sarà fulcro culturale e di festa

(Di venerdì 19 aprile 2024) Firenze, 19 aprile 2024 – Si rimette in piedi ilCarlo Monni di Campi Bisenzio, e dopo una stagione segnata dai danni dell’alluvione e dallo sforzo di una riapertura in tempi brevissimi, per rimanere accanto ai cittadini come presidioe sociale, oggi annuncia la nomina del novoPiero, rocker e storico leader dei Litfiba, a prendere le redini del teatro. Una risoluzione frutto dell’incontro tra l’artista – tra i primi a mobilitarsi in prima persona dopo l’invasione dell’acqua e del fango che a novembre hanno paralizzato la Piana – e Fondazione Accademia dei Perseveranti, a cui è affidata dal Comune di Campi la gestione del compartodella città. Artista poliedrico e sperimentatore infaticabile – capace di ...