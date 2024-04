(Di giovedì 25 aprile 2024) Prato, 25 aprile 2024 – Via del Castagno a lungo chiusa per consentire i rilievi dopo un incidente stradale che ha visto protagonista una donna pratese sulla cinquantina. Ha perso ildella suaed è andata a sbatterealcuni veicoli inal lato della strada. Sul posto è intervenuta la polizia municipale che ha sottoposto la donna all’alcoltest: è risultata negativa. Tre ledanneggiate.

Perde il controllo del Suv e finisce contro le auto in sosta - Via del Castagno, strada rimasta chiusa a lungo per consentire i rilievi della Municipale e la rimozione dei mezzi ...

Auto contro un palo a Comezzano, il guidatore è in gravi condizioni - Non sono ancora chiare le dinamiche dello schianto avvenuto in via Tovini, ma la vettura è finita ribaltata e con l'abitacolo completamente distrutto. Sul posto, oltre ai sanitari, i vigili del fuoco ...

Nuova piattaforma di protezione CPS: TXOne Networks presenta SageOne ad Hannover - Tutti i prodotti di sicurezza CPS sono ora riuniti nella piattaforma di gestione centrale, in modo da semplificare il funzionamento e ottimizzare il rilevamento delle minacce. (ANSA) ...

