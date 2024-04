Pechino Express - Anticipazioni ottava Puntata in onda stasera su Sky Uno

Ultimi colpi da sferrare per i partecipanti di Pechino Express 2024. La puntata in onda stasera , giovedì 25 aprile , è sicuramente una delle più attese oltre ad essere quella che decreterà i semifinalisti di questa edizione dello show di Sky realizzato da Banijay Italia. Tra prove faticose quanto ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Tra le onde dell’Oceano Indiano e gli altopiani umidi e piovosi, i traguardi di Pechino Express 2024 in Sri Lanka diventano qualcosa in più. In palio – nella puntata di oggi, giovedì 25 aprile è infatti la semifinaledi questo avvincente viaggio lungo la Rotta del Dragone, e i ...

Continua a leggere>>