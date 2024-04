Strazio e fiori bianchi al campo | Mattia resterà per sempre con noi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) "Ciao". Due parole che fanno rumore. Due pugni nello stomaco, gettati nero su bianco in uno striscione appeso dai tifosi che campeggia davanti all’entrata dello stadio Riccardo Neri di Castelfiorentino. C’è un mazzo die un biglietto lasciato dagli esordienti del 2012. "Resterai con noi per, in ogni angolo del, in ogni tiro calciato, in ogni rete segnata. Grazie di tutto, fai buon viaggio, campione". E’ un saluto a cui ancora nessuno vuole credere, quello rivolto aGiani. Ieri i compagni di squadra del giovane calciatore del Castelfiorentino United morto dopo il malore accusato indomenica durante la gara di Eccellenza contro il Lanciotto Campi, si sono ritrovati per quello che avrebbe dovuto essere un allenamento ...