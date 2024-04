Panchina Milan - Fonseca il nuovo Pioli? Con lui la difesa rimane un problema

(Di giovedì 25 aprile 2024), Paulopotrebbe essere il sostituto di Stefano: il problema dellafragile rimarrebbe? Paulopotrebbe essere il prossimo allenatore del. Nulla è ancora stato deciso e noi facciamo solo cronaca, però, secondo le ultime indiscrezioni, il portoghese è tra i possibili candidati per il dopo Stefano. L’allenatore in questione è un’ex conoscenza del calcio italiano. Sì, perché può vantare un passato sulladella Roma tra il 2019 e il 2021. Ad oggi,è l’allenatore del Lille e con la squadra francese sta disputando un campionato abbastanza buono, contando che occupa la quarta casella della classifica, dietro a PSG, Monaco e Brest. Il portoghese corrisponde ...

Grandi Letture: vai alla sezione - Cardinale, con la consulenza di Ibrahimovic, è chiamato alla scelta sulla guida tecnica dei rossoneri per la prossima stagione ...gazzetta

milan, nuovo allenatore: tre profili in pole, nelle ultime ore spunta il nome di Furlani - Sulla lista del presidente figurano numerosi nomi, ma si parla di Lopetegui, fonseca, Van Bommel ... ultimo sembrerebbe essere il preferito di buona parte dei tifosi del milan, ma anche lo stesso Ibra ...sportpaper

milan, ritorno di fiamma per il bomber: costa meno di 20 milioni - Il milan torna a bussare alla porta per questo centravanti, che già in passato era stato sondato e cercato dal club di via Aldo Rossi.milanlive