L’esperto | Milan - in pole c’è Fonseca I rossoneri hanno sempre fallito …

Stefano Pioli rischia l'esonero dal Milan dopo le recenti brutte prestazioni? L'esperto di calciomercato ha rivela to che ...

Il noto esperto di Mercato ha rivela to i due nomi sul taccuino della dirigenza rossonera per il futuro della difesa del Milan

Milan, Pioli vicino all'esonero…" - Cercasi allenatore ambizioso, capace di lavorare con i giovani, disposto a condividere le sue decisioni con il club. Prego astenersi candidati da 8-10 milioni a… Leggi ...informazione

Milan e Pioli: Lopetegui e Conte per la panchina rossonera - Milan, una panchina per due: Lopetegui, favorito a 1,85 su Sisal.it, sfida Conte per l’eredità di Pioli. Allegri e Mourinho partono indietro.gioconews

MERCATO - Romano: "Milan, Pioli esonerato a fine stagione, la società è già alla ricerca di un nuovo allenatore" - "Stefano Pioli verrà esonerato dal direttivo del Milan a fine stagione nonostante le dichiarazioni pubbliche dopo il derby. Il Milan è già alla ricerca di un nuovo allenatore". Lo scrive su Twitter Fa ...napolimagazine