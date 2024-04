Nella prosecuzione di Udinese-Roma è Cristante nel recupero a regalare i tre punti ai giallorossi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 aprile 2024)– Si riprende, si riparte dal minuto 71:30, si riparte dalle reti di Pereyra e Lukaku, si riparte sapendo che per Ndicka è stato solo un grande spavento risoltosi nel migliore dei modi.continua sotto la forma di una mini partita dai ritmi molto elevati, con pochi schemi, unaall’arrembaggio a trazione anteriore e un’arroccata dietro. Di fatto, un paio di occasioni per parte si sono avute: Lucca impegna seriamente Svilar con un mancino in diagonale, e solo una grande parata evita il peggio, poi Pereyra prova la conclusione dal limite dell’area a seguito di un corner, ma il tiro è murato. Per laè Azmoun a provarci, soffiando il pallone a Perez e chiamando Okoye ad un grande riflesso dai quindici metri, ...