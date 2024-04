ALLE 20 LA GARA SARA’ COMPLETATA Udinese-Roma riparte dopo il malore a Ndicka Cannavaro debutta per gli ultimi 18 minuti

(Di giovedì 25 aprile 2024) Si giocheranno stasera a partire d20 gli18più eventuale recupero di, sospesa lo scorso 14 aprile al 72’ sul punteggio di 1-1 per ilal difensore giallorosso Evan. Scongiurato il peggio e appurato che non si è trattato di un problema cardiaco (martedì ha riavuto il permesso di giocare), le squadre ricominceranno con le formazioni presenti sul campo al momento della sospensione, quindi i giocatori già sostituiti non potranno rientrare in campo. Nell’Fabio, che subentra a Gabriele Cioffi, e potrà incidere sulla formazione con glitre cambi ancora a disposizione.

Momenti di paura ieri in campo durante Udinese-Roma . Ndicka ha accusato un malore ed è stato necessario l’intervento dei medici, mentre il match è stato sospeso e rinviato a data da destinarsi. Subito trasportato in ospedale, al Santa Maria della ...

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito , ha partecipato al Consiglio Nazionale di Forza Italia e oltre a parla re di politica si è sof fermato su quanto accaduto in Udinese-Roma , con la sospensione del match per il malore a Ndicka .Continua a ...

udinese-roma, non c'è tempo da perdere: alle 20 gli ultimi 18'30" della partita sospesa per il malore a Ndicka - Undici giorni fa, prima del malore in campo di Ndicka (che ieri si è allenato ... ma con passato in giallorosso - La parola chiave sarà intensità. Roma e Udinese dovranno prepararla diversamente ...ilmattino

Probabili formazioni udinese-roma, nuovo cambio in attacco - Probabili formazioni udinese-roma, queste le possibili scelte di Cannavaro e De Rossi per i rimanenti venti minuti dopo il malore di Ndicka.asromalive

udinese-roma, probabili formazioni: conferme per Cannavaro, un dubbio per De Rossi - Questa sera, giovedì 25 aprile, alle ore 20:00 si giocano i 19' rimanenti di udinese-roma della 32ª giornata di Serie A, match sospeso lo scorso 14 aprile per ...footballnews24