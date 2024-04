NBA - Miami infallibile da tre e impatta la serie con Boston Oklahoma facile su New Orleans

(Di giovedì 25 aprile 2024) Altra nottata di playoff in NBA. Due partite, una per conference, tra sorprese e conferme. Colpaccio deiHeat, che rimettono in piedi laal TD Garden vincendo gara-2 in maniera netta e anche un po’ sorprendente suiCeltics per 101-111. La squadra di Erik Spoelstra, che difficilmente rivedrà la propria stella Jimmy Butler, si fa trascinare da Tyler Herro, autore di 24 punti e 14 assist con 6/11 da tre punti, coadiuvato dal 21+10 di Bam Adebayo. Dopo un primo tempo equilibrato, lo strappo arriva nel terzo parziale, con un 10-0 di break da cuinon riesce a rialzarsi, con coach Mazzulla che ottiene poco e niente oltre alla solita coppia Jaylen Brown-Jayson Tatum. Oltretutto, quella di stanotte è una serata storica per, che firma il record di franchigia di tiri realizzati da ...

