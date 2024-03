ATP Miami 2024 | in semifinale ci saranno le prime quattro teste di serie?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il Masters 1000 diha sicuramente regalato delle sorprese in queste settimana, ma i colpi di scena non hanno toccato ledi, che sono proiettate ad arrivare alle semifinali sul cemento della Florida, visto che ognuna di loro parte con i favori del pronostico nel proprio quarto di finale. In casa Italia c’è sicuramente attesa per Jannik Sinner, che affronterà Tomas Machac, giustiziere di Matteo Arnaldi e che non aveva mai raggiunto i quarti in carriera in un 1000. Il ceco è un avversario scomodo da affrontare in questo momento, che sta giocando e servendo molto bene (entrerà tra i primi cinquanta del ranking), con Sinner che finora è partito sempre un po’ a rilento nel match sia con Griekspoor sia con O’Connell, per poi uscire alla distanza e fare sua la ...