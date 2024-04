Muore travolta dal treno Il giallo dell’auto sui binari

(Di giovedì 25 aprile 2024)intrappolata nella sua auto ferma suida unin corsa. È il dramma che si è consumato nella tarda serata di martedì all’altezza del passaggio a livello di via Peschiera. La vittima è una cinquantenne del paese della Franciacorta, dilaniata dall’impatto del Regionale Milano-Brescia e rimasta incastrata nella sua piccola utilitaria sospinta dalla motrice ad almeno cento metri dal punto dell’impatto, e trasformata in un groviglio informe. La dinamica dell’incidente deve ancora essere chiarita, e a occuparsene saranno gli agenti della polizia ferroviaria, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri della compagnia di Chiari. L’ipotesi più accreditata al momento però è quella del gesto estremo, anche se non si esclude un guasto meccanico, o delle sbarre del passaggio a livello. Quello che ...

