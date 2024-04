Monza - trave cade da una gru | operaio gravemente ferito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024)– Grave infortunio sul lavoro mercoledì pomeriggio in un cantiere a: un muratore è stato colpito da unacaduta da una gru. Poco prima delle 15, un lavoratore di 42 anni è stato soccorso dall'automedica e dal personale sanitario della Croce Verde Lissonese dopo essere rimasto coinvolto in un cantiere di via Giacosa, al quartiere Cederna. Dalle prime ricostruzioni, sembra che l’uomo possa essere stato colpito da unaprecipitata da una gru. Il personale medico ha prontamente soccorso l'uomo in codice rosso prima del trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo. A dare l'allarme, i colleghi che si trovavano con l'uomo all'interno del cantiere di via Giacosa. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e una pattuglia della Questura diper tutti i rilievi ...