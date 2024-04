Perseguita l’ex moglie travestito da fantasma | stalker arrestato dai carabinieri

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il provvediamo restrittivo dopo che l'uomo ha violato ripetutamente la misura cautelare del ''divieto di avvicinamento'' che gli era stata precedentemente imposta dal giudice di Lecce. Al 48enne era stato applicato anche il dispositivo anti-stalking. Ihanno scoperto così che l’uomo in una sola giornata si era avvicinato alla vittima per ben 8 volte.

Un uomo, ex comandante della polizia Locale , è a processo per stalking perché avrebbe Perseguita to l'ex compagna a Sirmione (Brescia).Continua a leggere (fanpage)

Le università chiedono ai paesi del G7 libertà di movimento per chi studia - In Bocconi riunita l'alleanza globale degli atenei, che sollecita i governi a rimuovere ostacoli e disuguaglianze per sostenere negli studi le persone di talento. Focus sull'AI: non alla concentrazion ...wired

LEINI - Arrestato di nuovo l'usuraio che avrebbe portato al suicidio un imprenditore leinicese - I carabinieri di Settimo lo hanno arrestato qualche giorno fa per estorsione. Episodi di due anni fa quando un operaio si era rivolto a lui per un prestito ...quotidianocanavese

Trapiantati, Federconsumatori Campania presenta ricorso al Tar contro la Regione - La Federconsumatori Campania ha annunciato oggi di aver presentato un ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli contro la Delibera della Giunta Regionale n. 77 del 22/02/2024 e la ...ildenaro