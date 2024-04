(Di giovedì 25 aprile 2024)(Varese) -, 51 anni da compiere, laureata in architettura, aveva lavorato nel settore privato per 13 anni e poi dal 2012 dipendente del comune di Milano. Poi la decisione di impegnarsi per la sua città,, con la candidatura a sindaco nel giugno 2016, sostenuta dalla lista civica Partecipiamo. Nel corso dei primi cinque anni di mandato ha ricoperto vari incarichi, Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’ambito sociale-Valle Olona e dell’assemblea dei socidell’azienda Consortile Medio Olona, nel 2019 nominata membro del direttivo regionale di ANCI Lombardia. Diceva “Le esperienze e la collaborazione con tante amministrazioni sia in provincia di Varese che in quella di Milano, mi hanno permesso di rappresentaree portare ...

Castellanza (Varese) – choc a Castellanza : oggi è morta Mirella Cerini , Sindaco di Castellanza . Aveva 50 anni ed è stata colpita da un infarto mentre era nel cortile di Palazzo Brambilla, al termine delle celebrazioni per la Festa di Liberazione. Mirella Cerini questa mattina ha partecipato alla ... Continua a leggere>>

mirella cerini: il lavoro da architetto, l’impegno politico a Castellanza e la tragedia improvvisa. Chi era la sindaca stroncata da malore - In Comune, con la fascia tricolore, ha vissuto gli ultimi istanti di vita. Il malore improvviso dopo il discorso ufficiale per la festa della Liberazione. “Portava avanti il suo lavoro con cuore e tan ...

Morta per un infarto mirella cerini, sindaco di Castellanza - Tragedia a Castellanza, la sindaca mirella cerini morta per un infarto che non le ha lasciato scampo, al termine delle celebrazioni del 25 Aprile. mirella cerini si è sentita male al termine delle cel ...

Sindaca muore in municipio dopo celebrazioni 25 aprile, mirella cerini indossava ancora fascia tricolore - “Andate pure, salgo su a bere qualcosa di caldo perché non mi sento bene”. Sono le ultime parole di mirella cerini, sindaca di Castellanza, piccolo comune in provincia di Varese, trovata morta negli u ...

