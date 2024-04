Milano - scontri durante il corteo del 25 aprile | video

(Di giovedì 25 aprile 2024)ildel 25in piazza Duomo asi sono verificati momenti di tensione, con spintoni, schiaffi e bastonate, quando è arrivata la comunità ebraica con i suoi striscioni. Glisono stati rapidi. La Questura ha attribuito l'incidente a "un gruppo di giovani nordafricani esagitati", alcuni dei quali con bandiere palestinesi, che hanno anche creato problemi al cordone dei City Angels. Gli agenti in tenuta antisommossa sono intervenuti prontamente, ripristinando la calma. Due manifestanti sono stati fermati e portati in Questura. "Abbiamo stimato un numero superiore ai 100 mila partecipanti", ha dichiarato Primo Minelli, presidente di Anpi, dal palco della manifestazione del 25. "Non permetteremo che le contestazioni macchino ...

