Pro Palestina sfondano le balaustre in piazza Duomo a Milano - scontri con la polizia per il 25 aprile

Corteo Milano 25 aprile, manifestanti pro-palestina cercano lo scontro con Brigata ebraica: un ferito in Duomo - Tensioni durante il corteo del 25 aprile di Milano. Scontri in piazza Duomo fra pro-palestina e forze dell'ordine. I manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di sicurezza, con la polizia in ...

