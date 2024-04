Meloni e la passione per Stefano De Martino - già suo il posto di Amadeus in Rai?

Le cerimonie sul luogo in cui trovarono la morte e i ricordi sui social, a beneficio di una memoria collettiva il più ampia possibile. In occasione del 51esinimo anniversario del Rogo di Primavalle , istituzioni e politica hanno commemorato Stefano e Virgilio Matti, i figli del segretario del Msi ... Continua a leggere>>

Sembra ormai segnato il futuro televisivo di Stefano De Martino . Mancherebbe solo l'ufficialità, ma pare ormai certo che l'ex ballerino di Amici prenderà il posto di Amadeus, emigrato a Discovery, ad Affari Tuoi . Un passaggio importante per l'ex marito di Belen Rodriguez che negli ultimi anni si ...

Majorino: 25 aprile giornata per celebrare l'antifascismo - Milano, 25 apr. (askanews) - 'E' sempre una straordinaria giornata per celebrare i valori dell'antifascismo e della resistenza e per richiamarne ...

Arianna meloni e la passione 'segreta' per stefano De Martino: l'indiscrezione - Arianna meloni, sorella di Giorgia meloni - capo della segreteria ... ma se potesse dire la sua - considerando il forte legame con la sorella Arianna - stefano De Martino potrebbe spiccare il volo a ...

25 Aprile, Bandecchi: "Perché molti faticano a dirsi antifascisti Forse perché sono fascisti. Io sarei morto dalla parte sbagliata" - 25 aprile, Bandecchi: "Perché molti faticano a dirsi antifascisti Forse perché sono fascisti. Io forse sarei morto dalla parte sbagliata" ...

