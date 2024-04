Rogo di Primavalle | nel ricordo di Stefano e Virgilio Mattei un monito alla politica Meloni | “Condannare senza ambiguità”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 16 aprile 2024) Le cerimonie sul luogo in cui trovarono la morte e i ricordi sui social, a beneficio di una memoria collettiva il più ampia possibile. In occasione del 51esinimo anniversario deldi, istituzioni ehanno commemoratoMatti, i figli del segretario del Msi di, Mario.avevano 10 e 22 anni quando trovarono la morte nell’incendio della loro casa, appiccato dai militanti di Potere operaio Achille Lollo, Marino Clavo e Manlio Grillo. Si trattò di uno dei più efferati delitti politici degli anni Settanta, per il quale le vittime, come in innumerevoli altri casi, non ebbero mai giustizia.: “Il nostro compito oggi è non dimenticare e...