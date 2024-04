Mattarella | senza memoria non c' è futuro

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 25 aprile 2024) 12.40 "Occorre, oggi e in, fardi quelle stragi" nazifasciste "e di quelle vittime". Così il Presidentealle celebrazioni del 25 aprile a Civitella in Val di Chiana. "Sono preziose le iniziative nazionali e regionali che la sorreggono, perchénon c'è" "All'infamia della Strage di Marzabotto, la più grande compiuta in Italia, sequì un corollario altrettanto indegno:la propaganda fascista negava l'innegabile". "Lunga scia di sangue ha accompagnato l'Italia alla Liberazione".