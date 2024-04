Mattarella - omicidio Matteotti ricorda disumanità fascista

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) "Il fascismo aveva in realtà, da tempo, scoperto il suo volto, svelando i suoi veri tratti brutali e disumani. Come ciil prossimo centenario dell'assassinio di Giacomo". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio, alle celebrazioni del 25 Aprile a Civitella in Val di Chiana.