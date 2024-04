In viaggio dalla Svezia per Mattarella la figlia dei coniugi uccisi dai nazisti per ricordare le vittime di Civitella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 aprile 2024) Aveva 14 anni Nina quando i nazifascisti la lasciarono orfana dei genitori: iGiovanni Cau e Helga Elmqvist. Lui insegnante di scienze naturali presso gli Scolopi di Firenze ed autore di testi scolastici. Lei, Helga Elmqvist, svedese, era traduttrice di favole nordiche e illustratrice. Si erano trasferiti da Firenze a, per la precisione in Gebbia, per sfuggire ai pericoli della guerra. La signora Helga, di madre tedesca, nel 1944 era spesso interpellata daicome interprete presso il comando di Monte San Savino. I partigiani all’inizio la ritenevano una spia, ma poi in seguito ad un interrogatorio ne constatarono l’onestà, rilasciandola. Dello stesso avviso non furono i. La signora Helga provò con tutte le sue forze a far capire agli ufficiali tedeschi che la popolazione di ...