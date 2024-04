Ma quindi sei stata con lui? Uomini e Donne - spunta un fidanzato famoso dal passato di Tina

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 aprile 2024) Nello studio dinon c’è giorno in cui non succede qualcosa di molto particolare. Stavolta èMaria De Filippi a chiedere conto aCipollari, ribaltando quello che si verifica di solito. Intanto sta facendo molto discutere la decisione di Ida Platano di lasciare il programma. Nelle ore scorse ha detto la sua sui social. “Io sto un po’ così così. Non vi ho mai considerato soltanto un numero di persone che mi seguono, ma come degli esseri umani”. >> “Ho preso una decisione sul mio futuro”. Paolo Bonolis finalmente rompe il silenzio: “Pier Silvio ha già saputo tutto” “Persone che si sono affezionate a me e di questo ne sono onorata e grata. Di cuore vi ringrazio perché in alcuni momento no mi siete stati vicino e di conforto”. In attesa di capire cosa succederà Maria De Filippi ha ...